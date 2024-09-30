Жена футболиста сборной Англии захотела простить измену мужа за миллионы евро

The Sun: жена английского футболиста Уолкера простит измену за 18 миллионов евро

Энни Килнер, жена капитана «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера, выразила готовность простить измену мужа за 18 миллионов евро. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Килнер подала на развод после того, как любовница футболиста модель Лорин Гудмен сообщила о рождении второго ребенка Уолкеру. На тот момент Килнер была беременна четвертым ребенком. Отмечается, что жена защитника готова возобновить отношения с мужем, если футболист выплатит ей деньги.

Уолкер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов. Футболист женат на Килнер 14 лет.

20 мая стало известно, что бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, при котором она обязана заниматься с ним сексом при каждой встрече. Отмечалось, что Джессика Гойкоэчеа поддерживает его.