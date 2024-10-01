Грациозная косуля в «жемчугах» попала в фотоловушку

Косулю в «жемчугах» заметили в нацпарке «Бузулукский бор»

Косуля в «жемчугах» прогулялась по лесу у водоема и попала в объектив фотоловушки. Об этом сообщает национальный парк «Бузулукский бор» в Telegram-канале и публикует кадры с диким животным.

«Знаете ли вы, что косули тоже носят жемчуг? Жемчужинами, или перлами, называются костные наросты у оснований рогов этих животных», — рассказали в нацпарке, который расположен в Самарской и Оренбургской областях.

Именно с таким необычным украшением на рогах оказалась запечатлена грациозная косуля из «Бузулукского бора». Благодаря фотоловушке «жемчуга» представителя семейства оленей можно подробно рассмотреть.

Как отмечает нацпарк, косуля регулярно посещает берег небольшого пруда. Вместе с сородичами она отправляется на водопой несколько раз в день.

Ранее фотоловушка нацпарка «Зигальга» в Челябинской области запечатлела лесной массажный салон. На размещенных кадрах запечатлен кабан, который захотел ночью почесаться о дерево. Днем его сменил медведь. До этого в Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева, а дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась кадрами «дикой тусовки» кабанчиков.