«Путь трансформации и модернизации». Компания с российскими корнями объяснила решение уволить всех россиян

ABBYY назвала трансформацией и модернизацией увольнение всех россиян

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY назвал причину массового увольнения сотрудников с российским гражданством. Представитель компании объяснил РБК такое решение.

По его словам, компания «реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах, включая финансы, бухгалтерский учет и стратегии выхода на рынок». Также увольнение коснулось сотрудников, задействованных в исследованиях и разработках.

Компания вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса

представитель ABBYY

Он отметил, что такая мера позволит организации провести реинвестиции в будущий рост и ускорить инновации. При этом представитель компании отказался уточнить число «затронутых трансформацией» сотрудников.

ABBYY уволила россиян одним днем

Разработчик софта одним днем объявила об увольнении всех своих сотрудников с российским гражданством. По словам одной из бывших сотрудниц, во время онлайн-конференции об изменениях сперва объявили кипрскому офису, потом сербскому и венгерскому, а сразу по окончании встречи компания отключила россиянам корпоративные доступы. «Уволили всех, кто с паспортом РФ», — объяснила она. При этом программисты уточнили, что в штаб-квартире компании в Калифорнии россиян не тронули.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал массовое увольнение россиян из ABBYY. «Злорадствовать по этому поводу не намерен, люди оказались в сложной положении, их банально "кинули"», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Произошедшее он назвал увольнением по национальному признаку.

Неважно, «хороший» ты или «плохой русский» — все равно русский, а значит, человек второго сорта Александр Хинштейн Депутат Госдумы

Вместе с тем случай с ABBYY должен стать уроком всем россиянам, продолжил Хинштейн. В связи с инцидентом он призвал специалистов не надеяться на иностранный бизнес.

ABBYY основал россиянин в России

Международный разработчик софта был создан студентом российского МФТИ Давидом Яном в 1989 году. Изначально компания называлась BIT Software, а нынешнее название получила в 1997 году. Сейчас у компании 13 офисов по всему миру.

Разработчик покинул Россию в 2022 году. При этом главное юрлицо ABBYY в РФ было упразднено лишь 2 сентября текущего года. Помимо направления IT, Давид Ян открыл в Москве несколько ресторанов, а также говорил о планах запустить экспертную социальную сеть на тему ресторанного бизнеса.