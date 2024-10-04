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11:29, 4 октября 2024Экономика

Евросоюз собрался наказать Иран за мнимые поставки в Россию

Bloomberg: ЕС обвинил Иран в поставках ракет в Россию и пригрозил ему санкциями

Фото: Sha Dati / Globallookpress.com

Европейский союз считает, что Иран поставил в Россию баллистические ракеты, и собрался наказать Тегеран санкциями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что ограничения затронут около 12 лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании. Одобрить эти ограничения ЕС планирует в конце октября на саммите в Брюсселе. В свою очередь, Иран категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

Ранее, 10 сентября, стало известно, что в поддержке России Иран обвинила Великобритания и ввела санкции против некоторых из представителей этого государства.

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Следом за Лондоном о возможности ввести санкции против Ирана по аналогичному поводу заговорил Вашингтон. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран будто бы поставил России баллистические ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления о поставках России иностранного оружия лишены каких бы то ни было оснований. В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что такие санкции не решают проблему, а только создают ее.

Кроме того, Иран пригрозил соразмерным ответом на заявления о планах наложить на него санкции за мнимые поставки ракет в Россию.

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      Кирилл Луцюк
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