Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
0:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
76:83
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив М
1:0
2-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Маттео Арнальди
1:2
Завершен
Даниил Медведев
Шанхай
17:53, 6 октября 2024Спорт

Российская теннисистка одной фразой оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира

Теннисистка Анна Калинская назвала информацию о помолвке с Синнером фальстартом
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Спортсменка отреагировала, написав: «Фальстарт». При этом она поблагодарила всех за добрые слова в адрес пары.

5 октября Corriere dello Sport Corriere dello Sport сообщило о том, что Синнер сделал предложение Калинской. Отмечалось, что спортсмен предложил россиянке вступить в брак в Нью-Йорке на вечеринке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что чувства спортсменов помогают популяризации России в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер

      В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов

      В российском регионе ребенок получил ранения в результате атаки ВСУ

      Россиянин описал некоторые законы в США фразой «становится не по себе»

      На российской станции из вагона-цистерны вытекло 100 литров серной кислоты

      В США рассказали о новой фазе украинского конфликта из-за Угледара

      Водитель отвлекся на секс-чат и попал в ДТП с беременной женщиной

      Российская теннисистка одной фразой оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира

      Симоньян сообщила о смерти воевавшего на стороне ВСУ российского оппозиционера

      На Украине предрекли военный мятеж из-за потери Угледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше