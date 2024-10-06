Российская теннисистка одной фразой оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира

Теннисистка Анна Калинская назвала информацию о помолвке с Синнером фальстартом

Российская теннисистка Анна Калинская на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Спортсменка отреагировала, написав: «Фальстарт». При этом она поблагодарила всех за добрые слова в адрес пары.

5 октября Corriere dello Sport Corriere dello Sport сообщило о том, что Синнер сделал предложение Калинской. Отмечалось, что спортсмен предложил россиянке вступить в брак в Нью-Йорке на вечеринке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что чувства спортсменов помогают популяризации России в мире.