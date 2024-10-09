«Чудовищный скандал». Захарова считает, что ФБР и полиция США знали о преступлениях P. Diddy

Захарова заявила, что ФБР и полиция не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о скандале с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P.Diddy. Она назвала это чудовищным скандалом.

По ее словам, на фоне происходящих в мире событий жителям России, Китая и других стран необходимо сформировать «иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры».

Захарова призвала власти Соединенных Штатов разобраться с преступной группировкой «вурдалаков», которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей.

Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, все это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей. И это все в стране, напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме, все это — вокруг детей, которых насиловали и растлевали Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова считает, что ФБР и полиция обо всем знали

Официальный представитель МИД предположила, что информацию о действиях P.Diddy кто-то боялся озвучить, а кто-то хотел приберечь для подходящего момента.

Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все Мария Захарова Официальный представитель МИД России

По ее словам, произошедшее имело системный характер в виде цепочки мероприятий. Она добавила, что «мафиозно-клановая структура» объединяла разных людей, которые «каким-то образом покрывали [друг друга], обслуживали, общались и так далее».

Захарова призвала США «навести порядок дома»

Скандал вокруг американского рэпера показывают, что властям США пора «навести порядок дома», считает Захарова.

«Может быть, Соединенным Штатам на секунду оторваться от мировых проблем, оставить Россию, забыть про МУС и все свои возможности и весь свой пафос якобы исключительных один раз в жизни обернуть в отношении самих себя?» — заявила она.

По мнению официального представителя МИД, эта история может повторить секс-скандал с островом Джеффри Эпштейна, «которого то сажали, то отпускали».

P.Diddy находится под особым контролем в тюрьме

Комбса поместили под особый контроль в тюрьме. По данным People, это необходимо, чтобы у артиста не было возможности навредить себе. Рэперу грозит пожизненное тюремное заключение, а минимальное наказание в случае, если его признают виновным, составит 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент музыкант обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, он использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях Freak Offs.

В тюрьме Комбс отказался от еды, так как боится, что его отравят. Правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин считает, что музыканта могут попытаться устранить те, кто причастен к преступлениям, в которых обвиняют рэпера.