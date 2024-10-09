Площадь возгорания на нефтебазе в Феодосии достигла 2 800 квадратных метров

Масштабы пожара на нефтебазе в Феодосии выросли — площадь возгорания достигла 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости в среду, 9 октября.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 2,5 тысячи квадратных метров, горели три резервуара.

Как стало известно агентству, за последние сутки огонь перекинулся еще на один резервуар. «Существовала угроза перехода огня еще на две емкости с нефтепродуктами объемом пять тысяч кубических метров каждая, ее пока отбили», — заявили в экстренных службах.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма произошел в ночь на 7 октября, его сопровождала серия взрывов. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека. Эвакуировали более 1,1 тысячи жителей.