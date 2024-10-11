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08:15, 11 октября 2024Россия

Появились кадры горящей четвертые сутки нефтебазы в Крыму

В сети появились кадры горящей четвертые сутки нефтебазы в Феодосии

В сети появились кадры горящей четвертые сутки нефтебазы в Феодосии на юго-востоке Крыма. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно мощное пламя, которое, судя по видео, разгорается все сильнее.

Пожар на нефтебазе на полуострове начался в ночь на 7 октября. Никто, предварительно, не пострадал. В Феодосии из-за ЧП ввели режим техногенной чрезвычаной ситуации.

10 октября на нефтебазе произошел выброс горючих материалов. Более тысячи жителей эвакуировали из близлежаших домов после начала пожара.

О причинах происшествия власти официально не сообщали. В ночь начала пожара над Крымом перехватили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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