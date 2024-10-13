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15:50, 13 октября 2024Спорт

Тренер назвал главные правила гигиены в фитнес-клубах

Фото: PxHere

Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал главные правила гигиены в фитнес-клубах. Его слова приводит «Москва 24».

На занятия в бассейн Каневский рекомендовал брать сланцы, чтобы минимизировать шансы заразиться грибком. В тренажерном зале он посоветовал использовать индивидуальные полотенца, чтобы инвентарь всегда оставался чистым. Если после предыдущего клиента на тренажере осталась кровь, стоит обработать место дезинфицирующим средством и обратить на это внимание сотрудников.

Для занятий боксом Каневский рекомендовал купить перчатки, шлем и бинты и не брать их в аренду. «Во-первых, руки в перчатках сильно потеют, и вряд ли в клубе уделяют должное внимание их обработке и сушке. Во-вторых, при занятиях боксом клиенты часто получают травмы лица, носа, может пойти кровь, которая также остается на перчатках. А будут их обрабатывать или нет и как тщательно, вы можете просто не знать», — объяснил он.

Ранее Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.

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      Андрей Стрельцов
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