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07:37, 14 октября 2024Мир

Столтенберг высказался о верной стратегии в отношении России. Какой совет экс-генсек НАТО дал Западу?

Столтенберг назвал верным желание наладить отношения с РФ после холодной войны

Фото: Yves Herman / Reuters

Выстраивание хороших отношений с Россией после холодной войны и в текущий момент является верной стратегией Запада, считает бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что сейчас Западу следует «как минимум не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание».

Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией

Йенс Столтенбергэкс-генсек НАТО

Как утверждает экс-генсек НАТО, мир столкнулся с большим количеством вызовов и стал «более непредсказуемым» в отличие от конфронтации между Западом и СССР во времена холодной войны. По словам Столтенберга, несмотря на наличие войск у границ и ядерного оружия у обеих сторон, «никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт».

Столтенберг назвал одну из основных целей на посту генсека НАТО

Бывший генсек альянса рассказал, что одной из главных задач, когда он приходил на свой пост в 2014 году, была попытка укрепить политический диалог с Россией.

Он напомнил, что в январе 2022 года состоялась встреча в Совете Россия — НАТО и отметил, что в альянсе считали важным сделать все возможное для проведения политического и дипломатического процесса.

Однако на протяжении многих лет, особенно осенью 2021 года и в начале 2022 года, мы видели, что пространство для политического диалога было крайне ограничено

Йенс Столтенбергэкс-генсек НАТО

Столтенберг также поведал о письме президента России Владимира Путина в 2021 году с требованием не принимать новых членов альянса и не расширять НАТО на восток. Блок не мог отказать Украине, Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в НАТО, отметил он.

Экс-генсек НАТО заявил об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

По мнению Столтенберга, оказание государствами альянса военной помощи Киеву после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт.

«Если бы мы поставили хотя бы часть того оружия, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы конфликт», — объяснил он.

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Экс-генсек альянса также выразил сожаление, что страны НАТО не вмешались в ситуацию вокруг Украины после событий 2014 года. Столтенберг не стал критиковать конкретных союзников по блоку, но при этом отметил, что для помощи Киеву можно сделать гораздо больше.

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      Маргарита Пименова
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