Джареда Лето поставили в один ряд с Пушкиным и Екатериной II

Мария Захарова заявила, что жалобы Украины приблизили Джареда Лето к Пушкину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг актера и певца Джареда Лето, который сообщил, что хотел бы вновь выступить в России. Ее слова передает агентство РИА Новости.

По мнению Захаровой, жалобы украинских официальных лиц, требующих извинений от артиста, ставят исполнителя в один ряд с писателем Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II.

«Мне кажется, что упомянутый вами артист, вообще ему повезло, он в неплохой компании: где-то между Пушкиным и Екатериной II. Такие претензии слышать просто смешно», — высказалась Захарова.

Ранее украинский МИД заявил, что желание фронтмена группы 30 Seconds to Mars выступить в России — это оскорбление украинских военных. Свое обращение к российским поклонникам музыкант сделал во время концерта в Белграде. Во время выступления оказалось, что в зале присутствует множество российских фанатов.

Ранее стало известно условие, при котором Джаред Лето сможет выступить в России в ближайшее время.