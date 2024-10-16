В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля. Мужчину уличили в связях с Украиной

РИА: подозреваемый в подрыве машины в Москве может владеть на Украине ДРФО

Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы, согласно предварительным данным, является украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Подозреваемый оказался украинским налогоплательщиком

По данным информатора, у задержанного Виталия Слободяника, предварительно, есть на Украине ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Им обладают физические лица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Ранее стало известно, что Слободяник является бизнес-партнером Мишачева: вместе они учредили 12 компаний. Две из них ликвидированы, остальные десять функционируют в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

12 компаний вместе учредили Слободяник и Мишачев

География совместного бизнеса охватывает Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловскую область. В трех компаниях — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — мужчины обладают равными долями в размере 25 процентов. В двух последних Мишачев обозначен генеральным директором.

При обысках у мужчины нашли схрон оружия

У подозреваемого в покушении на Мишачева мужчины прошли обыски по месту задержания. Судя по опубликованному видео, его застали врасплох. У Слободяника нашли схрон с оружием. В частности, у него обнаружили несколько автоматов, патроны и военную экипировку.

В Следственном комитете России заверили, что проведут необходимые проверки. «По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания Ирина Волк официальный представитель МВД

Вечером 15 октября в Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника Мишачева. Им оказался житель столицы 1973 года рождения. Подозреваемый был задержан при координирующей роли прокуратуры Москвы, расследование находится на контроле.

Информацию подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она подчеркнула, что сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемым по горячим следам.

Внедорожник взорвался в Москве накануне

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.

В результате взрыва пострадали три человека: Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в припаркованную рядом машину. У предпринимателя частично оторвало руку, также у него открытый перелом. Сосед получил осколочное ранение бедра, у ребенка — рассечение головы.

Положить самодельное взрывное устройство (СВУ) на капот внедорожника бизнесмена Мишачева в Москве могли его конкуренты, написал Telegram-канал Shot. Профессиональная деятельность хозяина авто является одной из версий подрыва.