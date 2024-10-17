«Сказки для малообразованных». В Москве и Киеве прокомментировали слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

Депутат ГД Картаполов: Украина не может создать настоящую ядерную бомбу

17 октября газета Bild сообщила, что Украина рассматривает возможность восстановления ядерного арсенала страны. Киев вскоре опроверг эти слухи, а российские чиновники назвали данные «полной ерундой». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что появившаяся в немецких СМИ информация является лишь «сказками для малообразованных».

По словам депутата, для создания ядерного оружия у Украины нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Он подчеркнул, что сделать подобную бомбу из отходов для ядерного топлива невозможно.

Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

В России допустили создание Украиной «грязной бомбы»

Картаполов считает, что единственное, что может создать Киев — это радиоактивную «грязную бомбу». С ним согласен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По словам военного, сделать ее можно в самые сжатые сроки.

«Идут разведданные о том, что в страну поставляют радиоактивные отходы, так что ресурсы для грязной бомбы есть. Она не обладает такой разрушительной силой, как полноценное ядерное оружие, просто один из поражающих факторов там — радиоактивное заражение местности», — рассказал он.

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Матвийчук допустил, что на Украине могли остаться технологии, необходимые для создания ядерного оружия, так как страна когда-то была частью ядерной державы.

«Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает. Так что если вдруг Украина применит тактическое ядерное оружие, это будет означать только одно: его передали страны НАТО», — заключил он.

В Германии сообщили о готовности Украины создать ядерную бомбу за несколько недель

Издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Киев готов создать ядерное оружие для использования против России. В материале говорилось, будто бы у республики есть для этого все необходимые материалы и умения.

По слова источника издания, для производства первой ядерной бомбы стране понадобится всего несколько недель.

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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он назвал данные о желании Киева самостоятельно создать собственный ядерный арсенал полной глупостью. «Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов», — заявил чиновник.

Украинский лидер, в свою очередь, заверил, что Киев никогда не говорил, что готовится к разработке ядреного оружия.

«Я сказал, что когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие, и Украина будет иметь от этих очень уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, Соединенные Штаты, — территориальную целостность и суверенитет», — объяснил политик