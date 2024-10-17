Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

В Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов

В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов. Шестеро вооруженных топорами и молотками человек в масках пробрались на предприятие и крушили станки.

По данным издания Baza, это произошло в ночь на 14 октября. Производство располагается на Кингисеппском шоссе в Красном Селе. При этом в момент нападения внутри находились рабочие. По их словам, один из напавших подбежал к ним и заставил отдать телефоны.

Через несколько минут после нападения неизвестные удалились. По одной из выдвинутых версий, это могли устроить конкуренты предприятия.

Петербургский бизнесмен бросал гранату в экскаватор из-за конкурентов

В начале 2021 года в Выборгском районе Ленинградской области из-за проблем в бизнесе и конфликта с конкурентами 44-летний местный бизнесмен приехал к стоянке строительной техники, начал стрелять в сторону экскаватора из автомата Калашникова, потом бросил в него гранату и уехал.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Позднее было найдено его тело, под ногой которого находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. В ходе осмотра автомобиля найдены автомат Калашникова, автомат АКС-74 (числился в розыске как утраченный в Чечне в 1994-1996 годах), карабин «Сайга», фрагменты гранаты и более 800 патронов.

Ранее на петербургском заводе нашли бомбу в пакете

В феврале 2024 года на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт — на территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки.

Бомба была спрятана в пакет и находилась возле одного из складов. Она лежала в не просматриваемой камерами зоне. СВУ выглядело как полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками, пластмассовой трубкой, проводами и ручным детонатором.

Всеволожский завод алюминиевых сплавов располагается на юго-востоке Санкт-Петербурга — в промзоне в районе Рыбацкое. Его называют одним из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.