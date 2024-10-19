В МИД России опровергли заявление об убийстве украинских военных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление главы евродипломатии Жозела Борреля об убийстве украинских военных. Ее комментарий опубликован на официальном сайте.
«В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и уходящий со своего поста глава Евродипломатии Ж.Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую истерию и фабрикуют все новые дезинформационные вбросы с целью очернить Россию», — заявила она.
Помимо этого, Захарова подчеркнула, что Жозель Боррель предпочитает не замечать преступлений украинских подопечных. «Глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение"», — высказалась представитель МИД.
Ранее в октябре МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков». Захарова написала, что капитана порта, увидевшего американские военные корабли в экономической зоне Дании, заставили молчать.