Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 19 октября 2024Мир

В МИД России опровергли заявление об убийстве украинских военных

Мария Захарова опровергла заявление об убийстве украинских военных
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление главы евродипломатии Жозела Борреля об убийстве украинских военных. Ее комментарий опубликован на официальном сайте.

«В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и уходящий со своего поста глава Евродипломатии Ж.Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую истерию и фабрикуют все новые дезинформационные вбросы с целью очернить Россию», — заявила она.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что Жозель Боррель предпочитает не замечать преступлений украинских подопечных. «Глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение"», — высказалась представитель МИД.

Ранее в октябре МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков». Захарова написала, что капитана порта, увидевшего американские военные корабли в экономической зоне Дании, заставили молчать.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      Фигуристка-чемпионка назвала причину признания об изнасиловании

      Колонна ВСУ на западной технике подорвалась на собственных минах

      В МИД России опровергли заявление об убийстве украинских военных

      В Раде предложили сделать мобилизационный возраст ниже избираемого

      Минобороны показало видео уничтожения дронов «Баба Яга» в Харьковской области

      Популярный российский певец снялся для мерча Канье Уэста

      На Украине продлят время обучения мобилизованных

      На Украине призвали женщин и пенсионеров идти воевать

      Экс-участник Little Big назвал причину своей госпитализации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше