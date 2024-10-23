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23:56, 23 октября 2024Мир

Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании. Как на это отреагировали в Лондоне?

Bloomberg: Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании

Фото: Press Information Bureau / Reuters

Некоторые из лидеров стран Содружества наций, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи этой организации.

По данным Bloomberg, на организованный Великобританией саммит стран Содружества также не прибыл премьер-министр Канады. Британский премьер Кир Стармер прокомментировал отсутствие политиков на встрече. По его словам, дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят. При этом он назвал «семью Содружества» действительно важной.

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, также прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

Моди покинул саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Дели.

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Ожидается, что основными темами встречи политиков станут вопросы военно-технического сотрудничества. В частности, особый интерес для Индии представляет сфера безопасности в морском пространстве.

По данным портала DD News, визит Шольца в Индию продлится два дня, с 24 по 26 октября. Планируется, что канцлер примет участие в семи межправительственных консультациях.

Путин заявил о принятии итоговой декларации саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, где содержатся общие оценки ситуации в мире и цели на долгосрочную перспективу. По его словам, документ будет распространен в Организации Объединенных Наций (ООН) как совместный.

Глава государства также отметил, что во время председательства России входящие в БРИКС страны работали по трем направлениям, включающим политику безопасности, экономику и гуманитарное развитие.

Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем

Владимир ПутинПрезидент России

Путин добавил, что заседания на саммите межгосударственного объединения БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. По его словам, повестками для обсуждения стали актуальные международные вопросы, взаимодействие в политике и безопасности, а также в экономике и гуманитарной сфере.

Российский лидер также произнес тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества между ними.

Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих

Владимир ПутинПрезидент России

Делегатов БРИКС накормили пельменями с осетриной

Путин накормил делегатов саммита татарской лепешкой «кыстыбый», пельменями с осетриной, варениками с грибами и овощной лазаньей. В качестве основного блюда гостям предложили на выбор голень ягненка и судака с овощами.

Делегатов БРИКС также угостили десертами: щербетом из лайма, шоколадным тортом и яблочным пирогом. Из напитков были предложены российские вина от винодельни Криница: рислинг и купаж «Риваж».

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      Марина Совина
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