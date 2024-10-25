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13:10, 25 октября 2024Моя страна

Саблю в ножнах неожиданно нашли в колодце XIX века

Саблю в ножнах неожиданно достали из колодца XIX века в Великом Новгороде

Фото: Новгородский музей-заповедник

Саблю в ножнах неожиданно достали из колодца XIX века в Великом Новгороде. Об этом сообщается на странице Новгородского объединенного заповедника во «ВКонтакте».

Археологи сделали эту находку в Троицком раскопе недалеко от Кремля. Уникальное изделие из металла осталось в хорошей сохранности. На публикуемых в сети фотографиях показали рукоятку с позолотой и ножны в отличном состоянии.

По словам главы Центра археологических исследований Ольги Тарабардиной, сабля могла попасть в колодец в послереволюционные годы. В прошлый раз подобная находка была сделана на Андреевском раскопе в том же регионе, добавила специалист.

Ранее в Великом Новгороде нашли целое деревянное веретено и деталь ткацкого станка, изделиям около 900 лет. Помимо этого, в Троицком раскопе недалеко от Кремля в абсолютной сохранности найдено деревянное корыто XI века.

В историческом центре Великого Новгорода также нашли уникальную печать великого князя Владимирского и Московского Василия Темного. Незадолго до этого там была поднята из земли и печать князя Владимира Мономаха.

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      Варвара Кошечкина
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