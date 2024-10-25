Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 25 октября 2024Экономика

ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ рассматривал варианты повышения ставки до 20 и 21 процентов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) рассматривало три варианта повышения ключевой ставки в ходе октябрьского заседания. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит Frank Media.

Набиуллина уточнила, что ни один из рассматриваемых вариантов не подразумевал снижения ключевой ставки. Напротив, первый подразумевал ее рост до 20 процентов годовых, второй — до 21 процента, а третий — выше 21 процента. «Сохранение ставки не рассматривалось, никем вариант не предлагался», — резюмировала она.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Девальвации не будет!» В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

При этом возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ноябрьском заседании, по ее словам, будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, по инфляционным ожиданиям, а также темпам роста кредитования в целом. Набиуллина подчеркнула, что регулятор также рассматривает вариант с дополнительным увеличением ставки в декабре.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение усилением проинфляционных рисков и сохраняющимся дисбалансом между предложением и спросом на внутреннем рынке. По итогам сентября, годовые темпы роста потребительских цен в стране с учетом сезонности увеличились до 9,8 процента, без учета — до 9,1 процента. На этом фоне, как подчеркнули в ЦБ, переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока рано.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      Набиуллина заявила об отсутствии признаков замедления роста цен в России

      Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

      Начальника российского СИЗО арестовали за крупную взятку

      Жительница освобожденного курского села рассказала о мародерстве солдат ВСУ

      Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

      Обыкновенную монету 2023 года выпуска продали за 156 тысяч рублей из-за редчайшей ошибки

      Пятерых экс-силовиков осудят за фальсификацию дел о наркотиках ради показателей

      ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

      Оппозиция Южной Кореи призвала депутата извиниться за призывы к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше