ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ рассматривал варианты повышения ставки до 20 и 21 процентов

Руководство Центробанка (ЦБ) рассматривало три варианта повышения ключевой ставки в ходе октябрьского заседания. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит Frank Media.

Набиуллина уточнила, что ни один из рассматриваемых вариантов не подразумевал снижения ключевой ставки. Напротив, первый подразумевал ее рост до 20 процентов годовых, второй — до 21 процента, а третий — выше 21 процента. «Сохранение ставки не рассматривалось, никем вариант не предлагался», — резюмировала она.

При этом возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ноябрьском заседании, по ее словам, будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, по инфляционным ожиданиям, а также темпам роста кредитования в целом. Набиуллина подчеркнула, что регулятор также рассматривает вариант с дополнительным увеличением ставки в декабре.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение усилением проинфляционных рисков и сохраняющимся дисбалансом между предложением и спросом на внутреннем рынке. По итогам сентября, годовые темпы роста потребительских цен в стране с учетом сезонности увеличились до 9,8 процента, без учета — до 9,1 процента. На этом фоне, как подчеркнули в ЦБ, переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока рано.