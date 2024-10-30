Россия впервые передала Алжиру осужденного за похищение государственных миллионов араба

Россия передала Алжиру осужденного за похищение 48 млн алжирских динаров

Россия впервые передала Алжиру их гражданина Мохаммеда Абушавереба, которого в родной стране осудили за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Абушавереб в Алжире был владельцем строительной компании. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год он подделал документы ради похищения денег Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида и местного филиала «Араб Банка». В результате араб нанес ущерб в размере 48 миллионов алжирских динаров (35 миллионов рублей — прим. ред.). Фигурант также подделал и использовал печать компании Sarl Biotech, а еще личную печать и подпись управляющего компании.

В России Абушавереб тоже был осужден за мошенничество. В мае 2019 года его приговорили к шести годам лишения свободы. Решение о выдаче принято после отбытия наказания по приговору российского суда. Процедура стала возможной благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры России с Министерством юстиции Алжира, а также содействию МИД России.

Ранее стало известно, что Бахрейн экстрадирует в Москву Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей.