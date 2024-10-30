Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:19, 30 октября 2024Силовые структуры

Россия впервые передала Алжиру осужденного за похищение государственных миллионов араба

Россия передала Алжиру осужденного за похищение 48 млн алжирских динаров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия впервые передала Алжиру их гражданина Мохаммеда Абушавереба, которого в родной стране осудили за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Абушавереб в Алжире был владельцем строительной компании. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год он подделал документы ради похищения денег Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида и местного филиала «Араб Банка». В результате араб нанес ущерб в размере 48 миллионов алжирских динаров (35 миллионов рублей — прим. ред.). Фигурант также подделал и использовал печать компании Sarl Biotech, а еще личную печать и подпись управляющего компании.

В России Абушавереб тоже был осужден за мошенничество. В мае 2019 года его приговорили к шести годам лишения свободы. Решение о выдаче принято после отбытия наказания по приговору российского суда. Процедура стала возможной благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры России с Министерством юстиции Алжира, а также содействию МИД России.

Ранее стало известно, что Бахрейн экстрадирует в Москву Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Россия впервые передала Алжиру осужденного за похищение государственных миллионов араба

      В Китае охарактеризовали динамику отношений с Россией

      В Китае рассказали о «внутренней движущей силе» в отношениях с Россией

      Россияне задумались о переезде из-за плохого воздуха

      ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в секторе Газа

      Жене не понимающего важность прелюдии мужчины дали совет

      В США оценили план Трампа по завершению конфликта на Украине

      Россиянам перечислили способы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

      Обнаружен уничтоживший сам себя опасный вирус птичьего гриппа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше