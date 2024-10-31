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12:30, 31 октября 2024Спорт

Российские федерации водных видов спорта объединились в одну

Четыре российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Четыре российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Москве. В новую организацию вошли Всероссийская федерация плавания (ВФП), Федерация синхронного плавания, Федерация водного поло, а также Федерация прыжков в воду.

Новая организация будет называться Федерацией водных видов спорта России (ФВВСР). Ее главой стал Дмитрий Мазепин, до этого занимавший должность председателя наблюдательного совета ВФП.

Ранее Министерство спорта России объявило о создании единой федерации гимнастики России. В новую организацию вошли пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

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