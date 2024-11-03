«Все были в осоке порезанные». Жителей Курской области спас мужчина, который помог Поддубному. Что об этом известно?

Жителей Курской области спас от ВСУ помогавший военкору Поддубному мужчина

Группу жителей Курской области, спасавшихся от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуировал мужчина, который помог раненому военкору Евгению Поддубному. О новом подвиге москвича рассказала эвакуированная россиянка.

По ее словам, на глазах у ее родственников украинские военные расправились с соседями. Курянам пришлось бежать от обстрелов через реку и прятаться от беспилотников.

«Они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Евгения Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — поделилась женщина.

Раненого военкора обнаружил на дороге эвакуировавший родителей москвич

7 августа Евгений Поддубный отправился в приграничный район Курской области, который подвергся атаке ВСУ. Последнее видео в Telegram военкор записал из салона автомобиля, докладывая текущую обстановку в Судже.

Пока перемещаемся от точки к точке, быстро о последних данных по потерям противников в Курской области: более 50 единиц бронетехники уничтожено за сутки, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей "Казак" Евгений Поддубный военный корреспондент ВГТРК

В тот же день Поддубный вместе со съемочной группой попал под обстрел ВСУ. Ему удалось выжить, однако он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Позже стало известно, что военкор сам выбрался из машины и пошел по дороге, где его и заметил москвич Николай Рыльский. Он приехал в Суджу, чтобы эвакуировать своих родственников, и нашел раненого российского корреспондента.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения [Поддубного]», — рассказал Рыльский.

После мужчина передал Поддубного волонтерам. В областной больнице сообщили, что военкор поступил в крайне тяжелом состоянии, с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета, но его стабилизировали и направили для дальнейшего лечения в Москву.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После лечения Поддубный поделился подробностями ранения и своими впечатлениями

Корреспондент дал первое интервью и рассказал о том событиях того дня журналисту Евгению Попову. Он запомнил огонь и отчаянное желание жить.

Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить Евгений Поддубный военный корреспондент ВГТРК

13 сентября военкора выписали из больницы. Президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», — говорится в указе.