Группу жителей Курской области, спасавшихся от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуировал мужчина, который помог раненому военкору Евгению Поддубному. О новом подвиге москвича рассказала эвакуированная россиянка.
По ее словам, на глазах у ее родственников украинские военные расправились с соседями. Курянам пришлось бежать от обстрелов через реку и прятаться от беспилотников.
«Они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Евгения Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — поделилась женщина.
Раненого военкора обнаружил на дороге эвакуировавший родителей москвич
7 августа Евгений Поддубный отправился в приграничный район Курской области, который подвергся атаке ВСУ. Последнее видео в Telegram военкор записал из салона автомобиля, докладывая текущую обстановку в Судже.
Пока перемещаемся от точки к точке, быстро о последних данных по потерям противников в Курской области: более 50 единиц бронетехники уничтожено за сутки, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей "Казак"
В тот же день Поддубный вместе со съемочной группой попал под обстрел ВСУ. Ему удалось выжить, однако он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.
Позже стало известно, что военкор сам выбрался из машины и пошел по дороге, где его и заметил москвич Николай Рыльский. Он приехал в Суджу, чтобы эвакуировать своих родственников, и нашел раненого российского корреспондента.
«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения [Поддубного]», — рассказал Рыльский.
После мужчина передал Поддубного волонтерам. В областной больнице сообщили, что военкор поступил в крайне тяжелом состоянии, с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета, но его стабилизировали и направили для дальнейшего лечения в Москву.
После лечения Поддубный поделился подробностями ранения и своими впечатлениями
Корреспондент дал первое интервью и рассказал о том событиях того дня журналисту Евгению Попову. Он запомнил огонь и отчаянное желание жить.
Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить
13 сентября военкора выписали из больницы. Президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», — говорится в указе.