Россельхознадзор отреагировал на сообщения о ввозе в Россию украинского масла

Россельхознадзор опроверг сообщения о ввозе в РФ украинского сливочного масла

Сообщения о ввозе в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сливочного масла украинского производства не соответствуют действительности. С подобным опровержением выступила пресс-служба Россельхознадзора, слова представителей ведомства приводит ТАСС.

В ведомстве уточнили, что распространяемая «в некоторых Telegram-каналах и СМИ» информация является фейковой. Поступившее на российский рынок из ОАЭ сливочное масло было произведено на территории этой же ближневосточной страны, заверили в ведомстве.

Это подтверждается ветеринарными сопроводительными документами на данную продукцию, добавили в Россельхознадзоре. Кроме того, о фактическом месте производства поступившего в РФ масла из ОАЭ свидетельствуют и сертификат происхождения товара, а также маркировочные этикетки на упаковке. Упоминания об Украине на этих документах не было, заключили ведомстве.

О начале поставок сливочного масла из ОАЭ в Россию стало известно в начале ноября. По этому направлению 2 ноября импортировали в общей сложности 90 тонн этой продукции ради сдерживания роста цен и насыщения предложения на внутреннем рынке РФ. Вскоре после этого в некоторых Telegram-каналах и СМИ стала распространяться информация о якобы импорте по этой схеме украинской продукции компании Ferma. На этикетке одной из поступивших в РФ упаковок якобы были арабские надписи, которые свидетельствовали, что импортная продукция была произведена на Украине.

К середине октября 2024 года, по словам замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, наценки российских розничных сетей на сливочное масло достигли уровня в 70 процентов. Он связал резкий рост цен на эту продукцию прежде всего с увеличением себестоимости производства, а также расходов на логистику, сырье и упаковочные материалы.

По данным компании «Контур.Маркет», сильнее всего цены на сливочное масло выросли в Архангельской области (плюс 65 процентов), Красноярском крае (плюс 61 процент) и Томской области (плюс 51 процент). На этом фоне Россия начала в тестовом режиме импортировать продукцию из Турции и ОАЭ. В планах также начать поставки из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана. Это необходимо, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.