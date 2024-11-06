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22:48, 6 ноября 2024Мир

Раскрыты подробности разговора Байдена с Трампом

Белый дом: Байден во время разговора с Трампом пообещал гладкую передачу власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters

Действующий президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пообещал гладкую передачу власти. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

В ходе беседы Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах и пригласил политика в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

До этого республиканца поздравила его соперница Камала Харрис. Трампа также успели поздравить президент Украины Владимир Зеленский, немецкий канцлер Олаф Шольц, главы стран Прибалтики и другие политики.

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