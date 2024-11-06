Раскрыты подробности разговора Байдена с Трампом

Белый дом: Байден во время разговора с Трампом пообещал гладкую передачу власти

Действующий президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пообещал гладкую передачу власти. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

В ходе беседы Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах и пригласил политика в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

До этого республиканца поздравила его соперница Камала Харрис. Трампа также успели поздравить президент Украины Владимир Зеленский, немецкий канцлер Олаф Шольц, главы стран Прибалтики и другие политики.