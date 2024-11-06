В Курской области нашли тела девяти украинских военных. На одном из них была российская форма

В районе Любимовки Курской области после боев нашли тела девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них был переодет в российскую форму, утверждает источник ТАСС в силовых структурах.
Тела обнаружили российские военные по мере продвижения. Уточняется, что на российской форме были украинские шевроны. Собеседник агентства добавил, что ВСУ бросили своих сослуживцев и не стали забирать тела.
Накануне в том районе уничтожили 15 военнослужащих ВСУ
5 ноября сообщалось, что на севере от Любимовки в ходе отражения атаки ВСУ ликвидированы 15 украинских бойцов.
Им предлагали сдаться в плен, однако они отказались.
При этом 18 октября Минобороны России утверждало, что ВСУ покинули позиции у Любимовки, «осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север"». По тем данным, они бежали в сторону границы с Украиной.
Украинских военных уже замечали в российской форме
В октябре имам из Курска Иса Салимсултанов рассказывал, как встретил в регионе переодетых в российскую форму солдат ВСУ. В первые дни после вторжения для того, чтобы узнать, остались ли люди в приграничном населенном пункте, он решил зайти в магазин, двери которого были открыты — в этот момент из него вышли военные в российской форме.
Салимсултанов рассказал, что якобы военные ответили ему, что «все в порядке», проверили у него документы и попросили ключи от машины. Когда имам поинтересовался, зачем военным его автомобиль, то услышал украинскую речь. «Один другому говорит на украинском языке: "Может, ему ногу прострелить?" И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — рассказал мужчина.
В августе очевидец также утверждал, что украинские подразделения переодевались в форму российских военных «для дискредитации».