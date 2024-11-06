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20:42, 6 ноября 2024Моя страна

В российском регионе фотограф-турист снял нового для науки леопарда

Фотограф Саша Фонсека снял нового для науки леопарда в приморском нацпарке
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Фотограф-турист Саша Фонсека снял нового для науки леопарда в приморском нацпарке «Земля леопарда». Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

По данным специалистов, фотограф дикой природы установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно замечали азиатских барсуков. В результате фотоловушка запечатлела ранее неизвестного дальневосточного леопарда. Выяснилось, что благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника экспертам удалось определить, что его еще не видели.

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«В ближайшее время пятнистый новичок будет внесен в базу данных ученых нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — говорится в сообщении. В то же время отмечается, что фотограф продолжит заниматься фотосъемкой уникальных обитателей дикого мира Приморской фауны.

Ранее в ноябре в российском нацпарке заметили азиатского барсука за важной работой. На размещенных кадрах было запечатлено животное, которое расчищало старый вход своего городища.

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