В российском регионе фотограф-турист снял нового для науки леопарда

Фотограф Саша Фонсека снял нового для науки леопарда в приморском нацпарке

Фотограф-турист Саша Фонсека снял нового для науки леопарда в приморском нацпарке «Земля леопарда». Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

По данным специалистов, фотограф дикой природы установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно замечали азиатских барсуков. В результате фотоловушка запечатлела ранее неизвестного дальневосточного леопарда. Выяснилось, что благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника экспертам удалось определить, что его еще не видели.

«В ближайшее время пятнистый новичок будет внесен в базу данных ученых нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — говорится в сообщении. В то же время отмечается, что фотограф продолжит заниматься фотосъемкой уникальных обитателей дикого мира Приморской фауны.

Ранее в ноябре в российском нацпарке заметили азиатского барсука за важной работой. На размещенных кадрах было запечатлено животное, которое расчищало старый вход своего городища.