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01:42, 6 ноября 2024Мир

«Я первым признаю это». Трамп заявил о готовности согласиться с поражением на выборах при одном условии

Трамп заявил, что признает поражение на выборах в случае честного голосования
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно.

Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно

Дональд Трампкандидат в президенты США

Он отметил, что процесс выборов президента в США слишком сложен, поэтому проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней.

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе с супругой Меланией. После голосования Трамп выступил с речью.

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5 ноября 2024

Трамп заявил о большой победе на выборах США

Дональд Трамп заявил, что надеется одержать «большую победу» на выборах.

Я очень уверен и надеюсь одержать большую победу сегодня. Думаю, мне удастся обеспечить значительный разрыв в голосах, чтобы обойти кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис

Дональд Трампкандидат в президенты США

Политик добавил, что это была лучшая из его трех предвыборных кампаний.

Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов

Дональд Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов.

Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники не являются жестокими людьми

Дональд Трампкандидат в президенты США

Штаб кандидата в американские президенты считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, 5 ноября. «В лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах», — усомнились источники. По их словам, по этим данным можно будет судить, как складывается голосование.

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29 октября 2024

Трамп опередил Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные привел портал RealClearPolitics.

По данным портала, Трамп опережает по уровню поддержки Харрис в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис получила преимущество над Трампом только в Мичигане и Висконсине.

Американские букмекеры в последние дни начали повышать ставки на победу Трампа. Так, согласно последнему отчету, Трамп сохраняет лидерство по сравнению со своим конкурентом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис. На прошлых выходных Трампу в среднем предсказывали победу 56,7 процента, однако к среде уровень его поддержки повысился до 58,7 процента.

Вот это герой!
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