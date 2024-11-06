Зеленский не подпишет скандальный «закон о дровах». О чем он и чем возмутил украинцев в преддверии сложной зимы?

Советник ОП Украины Литвин: Зеленский не подпишет закон о дровах

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что глава государства не будет подписывать скандальный «закон о дровах». Об этом сообщает издание «Страна.ua»

Президент не будет подписывать этот закон Дмитрий Литвин советник президента Украины по вопросам коммуникаций

Он объяснил, что по техническим причинам время на вето прошло.

Издание отмечает, что на возможный закон об ответственности за хранение дров живо отреагировали украинцы. Пользователи Tik-Tok высмеивают новый закон, в соцсетях развернулись активные обсуждения, не только в ироничном, но и в резко негативном ключе.

Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

3 ноября издание «Страна.ua» писало, что украинцам грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов.

По данным журналистов, за подобное правонарушение можно сесть в тюрьму по уголовной статье. «Кому-то грозит штраф, а кому-то и уголовная ответственность», — сказано в сообщении. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 10 октября, но его пока не подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Адвокат Алексей Кинебас подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить за хранение, перевозку или сбыт. Он привел пример хранение значительного количества дров на сумму 30 тысяч гривен, или около 72 тысяч рублей. Юрист отметил, что в этом случае уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет.

Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств Алексей Кинебас адвокат

По словам юриста, если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это можно получить до 34 тысяч гривен штрафа, или около 81 тысячи рублей, и до пяти лет лишения свободы.

На Украине ожидаются проблемы со светом и отоплением зимой

Света на Украине зимой может не быть по 20 часов в сутки, если Россия нанесет удары по атомной энергосистеме страны, заявил советник кабмина республики по энергетике Александр Харченко.

К настолько долгим отключениям, по его словам, может привести и холодная зима. Эксперт Геннадий Рябцев, в свою очередь, назвал наиболее вероятными отключения света на 8-14 часов в сутки. При этом в США ожидают очень суровую зиму на Украине, отмечает издание Politico.

Кроме того, уверены эксперты газеты, Украине может не хватить на зиму запасов газа на фоне того, что западные трейдеры и компании в 2024 году «неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи».

По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, ситуация с энергетической ситуацией на Украине критическая. Она выразила надежду, что международные партнеры окажут стране помощь как можно скорее.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предупредил, что отопительный сезон будет крайне сложным для Украины этой зимой.

Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Украина, со сложностями, но сможет пройти отопительный сезон в случае, если Россия не будет наносить новые удары по энергосистеме страны, заключил специалист.