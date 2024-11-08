Трампу дали совет насчет сделки с Россией. В США считают, что «русские будут заинтересованы»

Time: Трампу придется сделать первый шаг, если он желает сделки с РФ

Если победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп захочет заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту, то «русские будут заинтересованы». Об этом написало американское издание Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника, который поддерживает контакты на высоком уровне в Вашингтоне и Москве.

«Я уверен, что у них есть много предложений по этому поводу. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить», — считает собеседник издания.

Авторы публикации подчеркнули, что именно Трамп в роли нового президента США должен сделать первый шаг навстречу сделке с Россией и сотрудничеству с российским лидером Владимиром Путиным. Обозреватели при этом сделали прогноз, что Трампу нужно будет заслужить мирное соглашение, которого хотят достичь США. Кроме того, считают авторы статьи, цена для Украины будет «особенно высока».

«Путин считает, что он начинает переговоры с Трампом с позиции силы», — добавила в разговоре с изданием специалист по российской политике и международным отношениям Нина Хрущева.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп высказался о возможных контактах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Думаю, мы поговорим», — сказал Трамп.

Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Российский лидер назвал предвыборные заявления Трампа политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

Еще в 2023 году Трамп делал громкое заявление о намерении закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах в США.

Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов Дональд Трамп

Он подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Говоря о том, как именно он собирается завершить конфликт, Трамп пояснил, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — пообещал Трамп.

После своей победы на выборах политик еще раз заявил о намерении положить конец войнам за время своего президентства.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — заявлял Трамп на выступлении в своем имении в Мар-а-Лаго.

В США сообщили о подготовке командой Трампа новой сделки для Украины

После выборов в Штатах газета The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта.

Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

Также в публикации было сказано, что Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и другие формы поддержки, но основное участие в миротворческих операциях будет лежать на Европе.