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19:14, 11 ноября 2024Экономика

Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

Путин обратил внимание главы Северной Осетии Меняйло на большое количество ДТП
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский президент Владимир Путин по результатам встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, пожаловавшимся на большое количество ДТП в республике, дал сигнал губернаторам навести порядок на дорогах в стране.

На примере Северной Осетии глава государства назвал три ключевые проблемы, решение которых поможет снизить аварийность и тяжесть последствий аварий. Так, Путин поручил привести дороги в нормальный вид и организовать контроль за движением транспорта, а также призвал российских водителей к дисциплине. При этом, по его словам, решить проблему поможет только комплексный подход.

ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах

Владимир Путинпрезидент России

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Жертвами ДТП становятся тысячи россиян

До этого Путин указал, что количество ДТП в России выросло на 4,5 процента. Как пояснил российский лидер, за прошедший год жертвами аварий в стране стали около 14,5 тысячи человек, еще более 166 тысяч получили различные ранения. В связи с этим он поручил повысить безопасность автодорог — при этом делать это нужно одновременно с их обновлением.

Как уточняли в российской Госавтоинспекции, основными причинами ДТП являются несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

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Названы регионы с лучшими дорогами

По состоянию на текущий год, лидером в списке регионов с лучшими дорогами оказалась Москва, где доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, оказалась близка к 100 процентам. Кроме того, лидирующие позиции заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. Здесь соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии оказалась в диапазоне от 80 до 90 процентов.

При этом, согласно данным экспертов, около 50 процентов дорог в стране не отвечают нормам. Худшими регионами по этому показателю были названы Архангельская, Кировская и Волгоградская области.

Всего к 2024 году, как поручал президент в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году, в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85 процентов дорог в крупнейших городах страны.

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