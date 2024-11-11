Путин обратил внимание главы Северной Осетии Меняйло на большое количество ДТП

Российский президент Владимир Путин по результатам встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, пожаловавшимся на большое количество ДТП в республике, дал сигнал губернаторам навести порядок на дорогах в стране.

На примере Северной Осетии глава государства назвал три ключевые проблемы, решение которых поможет снизить аварийность и тяжесть последствий аварий. Так, Путин поручил привести дороги в нормальный вид и организовать контроль за движением транспорта, а также призвал российских водителей к дисциплине. При этом, по его словам, решить проблему поможет только комплексный подход.

ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах Владимир Путин президент России

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Жертвами ДТП становятся тысячи россиян

До этого Путин указал, что количество ДТП в России выросло на 4,5 процента. Как пояснил российский лидер, за прошедший год жертвами аварий в стране стали около 14,5 тысячи человек, еще более 166 тысяч получили различные ранения. В связи с этим он поручил повысить безопасность автодорог — при этом делать это нужно одновременно с их обновлением.

Как уточняли в российской Госавтоинспекции, основными причинами ДТП являются несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Названы регионы с лучшими дорогами

По состоянию на текущий год, лидером в списке регионов с лучшими дорогами оказалась Москва, где доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, оказалась близка к 100 процентам. Кроме того, лидирующие позиции заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. Здесь соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии оказалась в диапазоне от 80 до 90 процентов.

При этом, согласно данным экспертов, около 50 процентов дорог в стране не отвечают нормам. Худшими регионами по этому показателю были названы Архангельская, Кировская и Волгоградская области.

Всего к 2024 году, как поручал президент в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году, в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85 процентов дорог в крупнейших городах страны.