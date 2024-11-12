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15:25, 12 ноября 2024Россия

Участник СВО умер после драки в пригороде Челябинска. Он пролежал без помощи почти сутки

В Челябинской области избили участника СВО, он сутки прождал помощи и умер
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) умер после драки в Челябинской области. Между мужчиной и его товарищем произошел конфликт на территории полузаброшенного дома.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) РФ, 50-летний ветеран СВО и его 36-летний знакомый подрались в здании в поселке Полетаево. Известно, что товарищ набросился на мужчину и избил сначала руками, а затем, когда тот упал, стал пинать ногами.

В итоге пострадавший пролежал в заброшенном доме почти сутки, пока родные не начали его искать.

Сестра военнослужащего поделилась подробностями произошедшего

Мужчину нашли и госпитализировали, однако спасти его врачам не удалось. Валерия не стало через пять дней в областной больнице. У него осталось шестеро детей.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Его сестра рассказала, что здание, в котором произошла драка, находилось недалеко от его дома. «Это какая жестокость у людей, которые, проходя мимо, не могли даже скорую вызвать. Возможно, он бы остался жив», — сказала родственница.

По ее словам, мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы заработать деньги для семьи и сделать ремонт в доме. В феврале 2024 года он вернулся, устроился на работу и приступил к ремонту, однако психологически ему было тяжело вернуться к прежней жизни. Он просто не справился с собой, отметила сестра.

Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. Он ведь даже собаку, кошку не обидит, а там… С ними же должны после этого говорить психологи, психиатры. Какой-то круговорот, он начал пить. Тоже ничего хорошего

Натальясестра Валерия

Подозреваемого задержали и отправили под арест По информации СК, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности уход из жизни.

Ранее другого участника СВО избили в Новосибирской области

В ноябре также сообщалось об избиении участника спецоперации в поселке Сузун. На мужчину напали на глазах его пятерых детей.

Бывшая жена россиянина оставила детей одних дома, а сама уехала в бар. Узнав об этом, мужчина пришел к детям, однако позже в доме появилась их мать в компании собутыльников. Между мужчинами возник конфликт, и гости жестоко избили военного. В результате ему пришлось накладывать на лицо швы.

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В региональном МВД рассказали, что пострадавший снял на видео экс-супругу, распивающую алкоголь с мужчинами в присутствии пятерых детей. Он собирался сообщить об этом в правоохранительные органы, чтобы лишить женщину родительских прав. Спутники россиянки потребовали удалить запись и, получив отказ, начали драку.

Полиция установила личности всех участников происшествия. В отношении бывшей жены военнослужащего также начали проверку на предмет возможного лишения родительских прав.

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