В Киеве назвали сроки определения условий переговоров Украины и России

Reuters: условия переговоров Украины и России определятся через 4-5 месяцев

В ближайшие 4-5 месяцев определятся условия переговоров России и Украины, заявил Reuters анонимный украинский чиновник.

Он выразил надежду, что «война подходит к концу». «Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что зима будет являться критическим моментом для Киева.

Чиновники ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы «получить подсказки о том, как он будет формировать политику в Украине», говорится в материале агентства.

Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что после победы на выборах Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это чистой выдумкой.