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15:22, 13 ноября 2024Мир

В МИД прокомментировали призыв генсека НАТО к продолжению конфликта на Украине

Захарова: генсек НАТО Рютте призывает к продолжению «кровавой бойни» на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступивший за продолжение конфликта на Украине и увеличение объемов военной помощи Киеву, призывает не к деэскалации ситуации, а к продолжению «кровавой бойни». Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни», — отметила дипломат.

Ранее генсек НАТО Рютте призвал страны Европейского союза (ЕС) и США увеличить военную помощь Украине и выступил за продолжение конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада пренебрегают опасностью передачи оружия Украине. Он отметил, что США, НАТО и Европейский союз накачивают Киев оружием ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России.

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