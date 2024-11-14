Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

Кит-шпион Хвалдимир оказался российской белухой, охранявшей базу Северного флота

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» показала документальный фильм «Секреты кита-шпиона», авторы которого попытались разобраться в происхождении ручного кита-белухи по кличке Хвалдимир. Пять лет назад он приплыл в Норвегию в туго затянутой уздечке с надписью на английском языке: «Оборудование Санкт-Петербурга». Его подозревали в работе на российские спецслужбы и, как считают авторы фильма, совершенно напрасно.

Ручной кит-шпион с обвесом для камеры приплыл в Норвегию в 2019 году

Норвежская пресса впервые написала об этом ките в 2019 году, когда его заметили рыбаки из губернии Финнмарк. Это произошло на севере Скандинавского полуострова относительно недалеко от границы с российской Мурманской областью. «Он стал тереться о лодку, — вспоминает один из рыбаков в фильме «Би-би-си». — Я слышал, что животные в беде инстинктивно понимают, что им нужна человеческая помощь, и думал про себя: вот ведь умный кит!»

Белуха хорошо реагировала на людей, играла с рыбаками в мяч и позволяла себя гладить. После этого она сделала несколько кругов вокруг лодки и уплыла. Вскоре кит появился в гавани норвежского города Хаммерфест и несколько месяцев жил в его окрестностях.

Из-за привычки к людям он не уплывал далеко, играл с туристами в лодках и клянчил еду. Если корма не хватало, кит к большому неудовольствию владельцев рыбных ферм воровал из садков лосось

Специалистка по китам Ив Журден, наблюдавшая за китом в Норвегии в 2019 году, рассказала «Би-би-си», что его очень интересовали камеры. Когда рядом появлялся человек с камерой, он тут же подплывал к нему и пытался коснуться. «Было очевидно, что данного кита приучали трогать носом все, что выглядит как цель», — утверждает Журден.

Кличку для кита выбирали всем миром. Большинство участников голосования, устроенного зоозащитниками, отдали предпочтение слову Хвалдимир. «Хвал» по-норвежски означает «кит», а окончание было позаимствовано из имени президента России Владимира Путина и намекало на шпионское прошлое животного.

Фото: Charlotte Collins / Unsplash

Бывший советский подводник рассказал об обучении белух на базе Северного флота

Авторы документального фильма «Би-би-си» предполагают, что Хвалдимира дрессировали для охраны российских баз Северного флота в Мурманской области. Хорошо известно, что в 1980-е и в США, и в Советском Союзе пытались приспособить дельфинов в военных целях. Об использовании белух «Би-би-си» рассказал бывший советский подводник, отставной капитан первого ранга ВМФ Украины Владимир Белоусюк.

В фильме утверждается, что до распада СССР он служил в Мурманске. По его словам, перейти к дрессировке китов советских специалистов вынудил климат. Дельфины могли работать в Черном море, но плохо выдерживали северную погоду и температуру ниже нуля. Белухам же холод нипочем, при этом они не менее умны.

В качестве подтверждения того, что программы обучения морских животных все еще существуют, в фильме упоминают спутниковые снимки базы подводных лодок Северного флота в поселке Оленья Губа.

На кадрах видны два больших загона, внутри которых можно различить белые пятна — это, по мнению авторов фильма, и есть дрессированные белухи

«Киты-белухи располагаются очень близко к подводным лодкам и другим судам, — комментирует в фильме норвежский журналист Томас Нильсен. — Это может говорить нам о том, что они представляют собой часть охранной системы». При этом версия, что Хвалдимира натаскивали для шпионажа, не выдерживает критики: в секретные миссии не ходят с табличкой, на которой большими буквами написан обратный адрес.

Хвалдимир оказался беглым китом Андрюхой, пойманным в Охотском море

Точнее о происхождении кита смогла рассказать морской биолог Ольга Шпак, которая с 1990-х годов изучала китов в России и до 2022 года работала в Институте проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова. Она считает, что Хвалдимир — это белуха по кличке Андрюха, который пропал с тренировочной базы в районе Мурманска.

По словам Шпак, Андрюху поймали в 2013 году в Охотском море, где нередко ловили белух для дельфинариев. Первое время он жил в дельфинарии в Санкт-Петербурге, а затем его продали или передали военным.

«От ребят в коммерческом дельфинарии, где он жил, я слышала, что Андрюха был умный, поэтому хорошо подходил для обучения, — рассказывает Шпак в фильме. — Но в то же время он был немного хулиганом — активной белухой».

Шпак не впервые упоминает Андрюху в интервью. В 2023 году она рассказала о нем немецкому изданию Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов). По ее словам, когда кит сбежал, это не стало сюрпризом.

Если ведутся тренировки с животным на выполнение каких-то работ, понятное дело, что сначала проводятся тренировки в вольерах. Но когда животное считается достаточно обученным и дисциплинированным, когда тренеры думают, что нет риска побега или такой риск невелик, то его выпускают на открытую воду и проводят тренировки уже там. И вероятно, это произошло, когда с ним начали работать на открытой воде — в какой-то момент он передумал возвращаться. И, собственно говоря, поплыл туда, куда ему захотелось Ольга Шпак морской биолог

По словам Шпак, она не знает, чему обучали эту белуху, но сомневается, что это было связано со шпионажем или диверсиями. «По рассказам тренеров морских млекопитающих, которые работали раньше в Советском Союзе в таких дельфинариях военных, в последние годы по крайней мере, диверсионные работы были отодвинуты на задний план, — рассказала она Deutsche Welle. — В основном дельфинов и белух тренировали как поисковиков».

В августе тушу кита со странными ранами нашли на другом краю Скандинавии

31 августа Андрюху-Хвалдимира нашли у берегов Норвегии без признаков жизни. Некоммерческая организация по защите животных Marine Mind объявила, что получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, ее представители обнаружили животное без признаков жизни.

Спустя три дня зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что причиной его смерти были раны, причиненные людьми. В подтверждение этого они продемонстрировали снимки, на которых на теле Хвалдимира видны пулевые отверстия и следы крови.

Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистике изучили фотоулики, в том числе фотографии ранений Хвалдимира, снятые крупным планом. Их выводы свидетельствуют, что смерть кита была результатом преступного деяния, требующего немедленного вмешательства полиции из заявления организаций OneWhale и NOAH

В полиции Норвегии изложили собственную версию произошедшего. Вскрытие показало, что во рту кита застряла палка длиной 35 сантиметров и толщиной три сантиметра. Раны, которые она причинила, могли стать причиной заражения. «Палка также мешала Хвалдимиру есть, тем самым увеличивая риск инфекции», — заявил представитель полиции Норвегии Амунд Прид Ревхейм.

Авторы полицейского отчета о вскрытии признали, что на опубликованных фотографиях туши видны раны, однако, по их мнению, их причинило не огнестрельное оружие. Большую часть отверстий, которые заметили зоозащитники, проклевали птицы.