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03:14, 14 ноября 2024Мир

Шольца высмеяли в бундестаге после слов о бюджете Германии

Канцлера Германии Шольца высмеяли в бундестаге после слов о бюджете страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Канцлера Германии Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге. Политик заявил, что ФРГ в состоянии правильно распоряжаться своим бюджетом.

«Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами», — отметил он, не успев закончить фразу перед тем, как парламентарии громко рассмеялись.

Взяв небольшую паузу, канцлеру пришлось начать предложение заново, чтобы продолжить выступление.

Несколькими днями ранее Олаф Шольц допустил проведение голосования в бундестаге по вотуму доверия его правительству до Рождества. Также политик выразил надежду, что сохранит пост канцлера по итогам следующих выборов. Ранее политик на фоне раскола в коалиционном правительстве сообщил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что правительство Германии в угоду США отказалось от «жизненно важного для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса» российского газа.

Ранее Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

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