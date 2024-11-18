Жители Одессы погибли в результате падения американской ракеты Patriot. ВСУ признали вину после публикации фото обломков

Падение ЗРК Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы

Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы, сообщает украинское МВД. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) опубликовал фотографии с места происшествия, на которых запечатлены обломки ракеты американского производства.

Пресс-служба командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признала, что причиной случившегося стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом на опубликованных с места падения ракеты фотографиях видны обломки американского снаряда MIM-104.

«К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — говорится в публикации.

Фото: Stringer / Reuters

По данным МВД республики, в результате инцидента пострадали 43 человека, в том числе полицейские.

В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения на Украине. Взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе. Жители города сообщали о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта. «Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая», — отметил Труханов.

Все больницы города и часть котельных тогда перевели на работу от генераторов, однако некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия не атакует гражданские объекты на Украине

Россия неоднократно заявляла, что никогда не выбирает в качестве целей на украинской территории гражданские объекты. Так, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что это отличает Российскую армию от украинской.

«Наша армия никогда сознательно не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так. Со стороны Украины мы видим уничтожение мирных целей», — рассказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.