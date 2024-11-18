Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы, сообщает украинское МВД. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) опубликовал фотографии с места происшествия, на которых запечатлены обломки ракеты американского производства.
Пресс-служба командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признала, что причиной случившегося стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом на опубликованных с места падения ракеты фотографиях видны обломки американского снаряда MIM-104.
«К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — говорится в публикации.
По данным МВД республики, в результате инцидента пострадали 43 человека, в том числе полицейские.
В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением
17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения на Украине. Взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе. Жители города сообщали о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта. «Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая», — отметил Труханов.
Все больницы города и часть котельных тогда перевели на работу от генераторов, однако некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.
Россия не атакует гражданские объекты на Украине
Россия неоднократно заявляла, что никогда не выбирает в качестве целей на украинской территории гражданские объекты. Так, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что это отличает Российскую армию от украинской.
«Наша армия никогда сознательно не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так. Со стороны Украины мы видим уничтожение мирных целей», — рассказал Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.