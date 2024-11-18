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20:28, 18 ноября 2024Бывший СССР

Жители Одессы погибли в результате падения американской ракеты Patriot. ВСУ признали вину после публикации фото обломков

Падение ЗРК Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы, сообщает украинское МВД. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) опубликовал фотографии с места происшествия, на которых запечатлены обломки ракеты американского производства.

Пресс-служба командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признала, что причиной случившегося стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом на опубликованных с места падения ракеты фотографиях видны обломки американского снаряда MIM-104.

«К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — говорится в публикации.

Фото: Stringer / Reuters

По данным МВД республики, в результате инцидента пострадали 43 человека, в том числе полицейские.

В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения на Украине. Взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе. Жители города сообщали о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта. «Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая», — отметил Труханов.

Все больницы города и часть котельных тогда перевели на работу от генераторов, однако некоторые котельные высокой мощности остались без резервных источников питания из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия не атакует гражданские объекты на Украине

Россия неоднократно заявляла, что никогда не выбирает в качестве целей на украинской территории гражданские объекты. Так, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что это отличает Российскую армию от украинской.

«Наша армия никогда сознательно не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так. Со стороны Украины мы видим уничтожение мирных целей», — рассказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.

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