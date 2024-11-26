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14:13, 26 ноября 2024Спорт

В России отреагировали на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей

Свищев: лишение медалей Устюгова — неприятный инцидент для российского спорта
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лишение олимпийских медалей биатлониста Евгения Устюгова — неприятный инцидент для российского спорта, заявил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы за чистый спорт, и здесь важно, что любой спортсмен, независимо от того, какой он национальности, должен быть приверженцем чистого спорта. Что касается аннулирования результатов нашего биатлониста Устюгова, то, конечно, это неприятный инцидент для всех нас, прежде всего для него, для российского спорта. Но принимал он препараты, запрещенные WADA, или не принимал, я не знаю», — отреагировал Свищев.

Другой вопрос, по словам депутата, — почему суд не принял во внимание доводы о редкой мутации в генах Устюгова, которая была подтверждена Институтом молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН.

«Мы видим, какие глупые фантазии западных спортсменов принимает CAS как аргумент в оправдание, когда они попадаются на допинге. Например, через поцелуи. Почему не услышали Устюгова, мы не можем понять. Я склонен верить нашему институту и нашему спортсмену. Но это в том случае, если он действительно не принимал запрещенные препараты. Если же он их принимал и пытается выкрутиться, то независимо от того, Устюгов это или какой-то другой спортсмен, он должен нести ответственность», — заключил Свищев.

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Ранее российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд не согласился с доводами, согласно которым наличие запрещенных веществ в организме спортсмена обусловлено редкими мутациями. Таким образом, Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

В мае 2020 года директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил о мутациях в генах Устюгова. По его словам, данные должны были поставить вопрос о снятии обвинений с биатлониста.

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