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10:16, 28 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

Bild: попавшие в тяжелую ситуацию бойцы ВСУ заявили, что хотят переговоров
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали свое «тупиковое» положение в конфликте с Россией. Теперь они понимают, что единственным выходом из ситуации является начало переговоров с Москвой, заявил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

Передавая слова одного из украинских солдат, журналист сообщил, что в последние месяцы ВСУ вынуждены отступать. У армии Украины не хватает боеприпасов, оружия и людей, в то время как Россия превосходит их по всем показателям и продолжает наращивать темпы продвижения.

Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию

неназванный украинский солдат

Ронцхаймер подчеркнул, что положение украинских военных на поле боя «кошмарно». Журналист считает, что в настоящее время ВСУ чувствуют себя особенно брошенными — как руководством страны, так и западными союзниками.

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Он подчеркнул, что украинские солдаты должны дать отпор противникам, однако ни о какой победе нет и речи, пока ВСУ работают в обороне.

Сырский призвал вернуть военную инициативу и провести мощную контратаку. В Генштабе ВСУ на заявление главкома отреагировали неоднозначно. Представители военного руководства Украины признали, что обстановка на фронте остается сложной и напряженной. Было отмечено, что положение украинских бойцов на покровском и кураховском направлениях по-прежнему остается близким к «критическому».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

При этом депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы ВСУ. «Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", избравшего тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным"», — сказала чиновница.

Она добавила, что из-за высокого уровня коррупции в кругах украинской власти у страны почти не осталось надежды на благоприятный исход в конфликте.

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В России назвали условие начала переговоров по Украине

Россия будет согласна начать переговоры с Украиной в случае, если страны Запада примут предложение главы РФ Владимира Путина, которое он озвучил 14 июня в ходе встречи с руководством МИД. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Он напомнил, что предложенным вариантом российского президента был вывод армии Украины из новых регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный — либо принять то, что предложено [президентом Владимиром] Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Рябков уточнил, что лишь согласие с данным предложением положит начало переговорному процессу между странами.

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