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20:00, 11 декабря 2024Моя страна

В Кавказском заповеднике посчитали благородных оленей

В Кавказском биосферном заповеднике насчитали 560 благородных оленей
Екатерина Ештокина

Фото: Vlad Sokolovsky / Shutterstock / Fotodom  

Научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова посчитали благородных оленей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным специалистов, численность уникальных животных составила 560 особей, из которых визуально установили 435 ревущих самцов и 34 неревущих. При этом эксперты рассказали, что перепись происходила в конце сентября с момента появления первого снега в горах, поскольку именно в заморозки у данного вида копытных начинается гон.

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Ученые подчеркнули, что последние шесть лет популяция оленей находится в стабильном состоянии — примерно 1500-1550 особей. Однако сотрудники добавили, что лишь три-четыре локальные группировки развиваются, в то же время остальные, наоборот, сокращаются.

В августе в Кавказском заповеднике насчитали 205 медведей. Отмечалось, что брачных скоплений животных не наблюдалось, однако специалисты встретили большое количество парных групп.

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