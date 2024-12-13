Стало известно о планах жителей приграничного района Курской области вернуться домой

ТАСС: жители Суджанского района хотят вернуться домой после его освобождения

Жители Суджанского района Курской области, который частично перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в регион, хотят вернуться домой после освобождения территории. Об этом сообщила депутат Курской областной думы от Суджанского и Беловского районов Екатерина Голованова, ее цитирует ТАСС.

«Я с большим потоком людей именно из Суджанского района общаюсь, и большая часть — не скажу, что 100%, — но большая часть намерена вернуться, даже несмотря на то, что они сейчас получат сертификат, купят здесь квартиры», — сказала она.

Многие жители, по ее словам, хотят вернуться на родную землю, так как они привыкли к наличию собственного дома и хозяйства. Это касается и жителей Суджи, которые находятся в других регионах.

За неделю Россия вернула контроль над тремя населенными пунктами в Курской области. 11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово, 12 декабря — над Новоивановкой. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.