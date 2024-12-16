Захарова назвала Киев «бесноватым» из-за отказа от рождественского перемирия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отказ Украины от рождественского перемирия.

«Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые», — заявила она.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии коллег из стран Евросоюза (ЕС) опротестовал предложение Будапешта о рождественском перемирии. Страны ЕС, за исключением Словакии, также не поддержали и отклонили предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине.

По словам заместителя главы МИД России Михаил Галузин отметил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от объявления рождественского перемирия и обмена пленными говорит о незаинтересованности Киева в мире.