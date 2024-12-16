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23:44, 16 декабря 2024Мир

Захарова прокомментировала отказ Украины от рождественского перемирия

Захарова назвала Киев «бесноватым» из-за отказа от рождественского перемирия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отказ Украины от рождественского перемирия.

«Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые», — заявила она.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии коллег из стран Евросоюза (ЕС) опротестовал предложение Будапешта о рождественском перемирии. Страны ЕС, за исключением Словакии, также не поддержали и отклонили предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине.

По словам заместителя главы МИД России Михаил Галузин отметил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от объявления рождественского перемирия и обмена пленными говорит о незаинтересованности Киева в мире.

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