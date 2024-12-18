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09:35, 18 декабря 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о напавшем на нескольких человек в российском городе мужчине

РИА Новости: напавший на людей в Ростове-на-Дону может избежать тюрьмы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону мужчина, напавший с ножом на нескольких девушек и одного подростка, может избежать тюремного заключения. Подробности о задержанном сообщило РИА Новости.

По данным агентства, задержанный Владислав Кузнецов имеет проблемы с психикой и даже несколько раз проходил лечение в специализированном учреждении. Если это подтвердится, молодому человеку проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

«Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону 16 декабря. Аналогичным способом он атаковал подростка. В тот же день нападавшего задержали. Им оказался 26-летний Владислав Кузнецов. Отмечается, что в момент задержания он вел себя невменяемо. По факту нападений были возбуждены уголовные дела.

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