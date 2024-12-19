ЦРУ: убийство Кириллова окажет обратный эффект на переговоры Киева и Москвы

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины. Об этом эксперты рассказали изданию The New York Times (NYT).

По словам бывшего главы резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова способно нанести лишь «психологический эффект», однако на боеспособности Вооруженных сил (ВС) России оно не скажется. Другой экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф отметил, что подобные действия Киева являются ошибочными. «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — оценил он последствия убийства генерала.

В Киеве также усомнились в целесообразности подобных действий. Старший офицер спецслужб Украины признал на условиях анонимности, что в стратегическом и тактическом плане на поле боя ничего не изменится, а должность начальника войск РХБЗ просто займет другой человек.

Мотивом подрыва генерала могла стать информация о грязной бомбе

За убийством Кириллова стоит, вероятно, Служба безопасности Украины (СБУ) из-за раскрытия планов Киева по созданию ядерного оружия, считает венгерский политолог Георг Шпетле. «Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую грязную бомбу. Очевидно, поэтому его и хотели убить», — уверен эксперт. Он также напомнил, что грязную бомбу применяют для радиоактивного заражения территории, что приводит к уничтожению сельскохозяйственных и водных угодий, а также к распространению заболеваний.

Следователи уже допросили несколько человек по подозрению в причастности к теракту. Исполнителя преступления Ахмада Курбанова задержали, 29-летний гражданин Узбекистана признался, что был завербован украинской спецслужбой, которая пообещала исполнителю теракта гонорар в размере 100 тысяч долларов, а также выезд и проживание на территории Евросоюза.

Также стало известно, что исполнителя теракта курировал сообщник, известный российским силовикам под кличкой Морбиус. Он действует от СБУ и разыскивается в России с лета. Правоохранительные органы полагают, что именно он организовал тайник со взрывчаткой, использованной для изготовления бомбы, которую прикрепили к самокату, оставленному у подъезда дома генерала Кириллова, а также завербовал исполнителя. Летом российские силовики задержали троих сообщников Морбиуса, пытавшихся скрыться из России через Абхазию. Кроме того, был найден тайник куратора СБУ в Тамбовской области с 600 граммами пластиковой взрывчатки и электродетонаторами производства стран НАТО.

Генерал знал о начавшейся на него охоте

Кириллов знал о грозящей ему опасности. «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Взрыв прогремел утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Террорист дистанционно активировал бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Заказчики и организаторы подрыва Кириллова очевидны, украинские власти не гнушаются террористическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — сказал представитель Кремля.