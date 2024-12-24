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14:18, 24 декабря 2024Спорт

Бывший капитан сборной Германии раскритиковал проведение ЧМ-2018 в России. Хотя лично выносил Кубок мира в «Лужниках»

Экс-футболист Филипп Лам раскритиковал передачу ЧМ-34 Саудовской Аравии
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Филипп Лам

Филипп Лам. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший защитник и капитан сборной Германии Филипп Лам высказался о проведении крупных спортивных соревнований в различных странах. По его словам, Европа «немного пострадала» из-за проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России в 2018 году.

При этом экс-футболист лично выносил Кубок мира в «Лужниках» перед финалом чемпионата.

Catherine Ivill

Catherine Ivill. Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Лам считает, что чемпионаты должны проводиться в «демократических» странах

По мнению Лама, перед выбором стран — хозяек турниров важно посмотреть, какие там условия и политическая ситуация. Он положительно оценил проведение в 2024 году чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр во Франции.

«В целом мы хотели организовать турнир, который соответствовал бы времени, чтобы снова объединить людей, и я думаю, что нам это удалось. Солидарность снова была заметна не только в Германии, но и по всей Европе», — подчеркнул экс-футболист, который был директором турнира на чемпионате Европы.

Поэтому было так важно, что этим летом все события проводились в Европе, в демократических странах, и мы увидели, чего могут добиться футбол и спорт

Филипп Ламбывший защитник сборной Германии

В связи с этим Лам отметил, что критически относится к тому, что чемпионат мира 2034 года доверили провести Саудовской Аравии.

Фото: Clive Rose / Getty Images

Саудовская Аравия была единственным претендентом на ЧМ-2034

11 декабря конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) назвал страну-хозяйку чемпионата мира 2034 года. Турнир впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии. Она была единственным претендентом на проведение чемпионата.

По словам Лама, это страна с самой высокой плотностью населения в своем регионе, граждане которой интересуются футболом. Однако Лама беспокоит политическая система в королевстве, так как он убежден, что решения там принимаются «не демократическим путем».

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