Бывший защитник и капитан сборной Германии Филипп Лам высказался о проведении крупных спортивных соревнований в различных странах. По его словам, Европа «немного пострадала» из-за проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России в 2018 году.
При этом экс-футболист лично выносил Кубок мира в «Лужниках» перед финалом чемпионата.
Лам считает, что чемпионаты должны проводиться в «демократических» странах
По мнению Лама, перед выбором стран — хозяек турниров важно посмотреть, какие там условия и политическая ситуация. Он положительно оценил проведение в 2024 году чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр во Франции.
«В целом мы хотели организовать турнир, который соответствовал бы времени, чтобы снова объединить людей, и я думаю, что нам это удалось. Солидарность снова была заметна не только в Германии, но и по всей Европе», — подчеркнул экс-футболист, который был директором турнира на чемпионате Европы.
Поэтому было так важно, что этим летом все события проводились в Европе, в демократических странах, и мы увидели, чего могут добиться футбол и спорт
В связи с этим Лам отметил, что критически относится к тому, что чемпионат мира 2034 года доверили провести Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия была единственным претендентом на ЧМ-2034
11 декабря конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) назвал страну-хозяйку чемпионата мира 2034 года. Турнир впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии. Она была единственным претендентом на проведение чемпионата.
По словам Лама, это страна с самой высокой плотностью населения в своем регионе, граждане которой интересуются футболом. Однако Лама беспокоит политическая система в королевстве, так как он убежден, что решения там принимаются «не демократическим путем».
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.