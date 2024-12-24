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17:25, 24 декабря 2024Экономика

Еще в одном российском регионе появились новые пятитысячные купюры

В Чечне сообщили о поступлении в оборот новых купюр номиналом 5 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Чечне стали поступать в оборот модернизированные купюры номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении пресс-службы отделения Банка России по региону.

Внедрение новых банкнот происходит постепенно, отметил управляющий регионального отделения Центробанка (ЦБ) Тамерлан Вацуев. Они приходят на смену изношенным и ветхим купюрам. В то же время он напомнил, что все виды пятитысячных банкнот являются «одинаково платежеспособными».

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По этой причине Вацуев посоветовал гражданам не обменивать специально старые купюры на новые. «Специально обменивать купюры на новые, модернизированные не надо», — резюмировал он. В заявлении пресс-службы отделения ЦБ добавили, что купюры нового и старого образцов будут использоваться в Чеченской Республике одновременно.

Модернизированные пятитысячные банкноты ЦБ представил в октябре 2023 года. Обновленную купюру посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Ее дизайн учитывает потребности слабовидящих людей. Специально для них регулятор продублировал белыми символами ключевую информацию. Новая купюра также отличается усиленной защитой от подделок за счет усовершенствованного защитного комплекса. В конце октября стало известно о поступлении в оборот новых банкнот в Алтайском и Пермском краях.

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