«Он обозначил название и смысл мирного саммита». Лавров отреагировал на слова Зеленского, пославшего Россию на три буквы

Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил мирный саммит по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о хамстве президента Украины Владимира Зеленского в адрес России. На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на вопрос журналиста о том, на какие уступки должна пойти Москва, украинский лидер заявил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».

Он добавил, что Киев готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, но для этого у Украины должна быть сильная переговорная позиция.

Лавров посчитал, что Зеленский так обозначил название и смысл второго мирного саммита

Кроме того, добавил Лавров, Зеленский отметил необходимость вызвать Россию на второй мирный саммит, чтобы предъявить ей требования Киева. «Если сопоставить два высказывания — на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, — я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», — сказал глава МИД РФ.

Тогда как официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ».

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Госдуме назвали Зеленского дураком

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, «когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом, а когда с таким человеком встречаются лидеры ведущих стран Запада, ему кажется, что он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят».

«Он не понимает, что над ним куча кукловодов, и как с самого начала он играл, так и сейчас продолжает играть. Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности. Его уже слили, и не нужен им никакой Зеленский, не интересует их никакая Украина. Задача была — экономически ослабить Россию. Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — сказал депутат.

Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности, отметил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Фраза Зеленского доказывает его панические настроения, добавил депутат и заверил, что Россия ответит Украине на поле боя.