«Мы ответим на поле боя». В Госдуме резко высказались о Зеленском, оскорбившем Россию

Депутат Шеремет обвинил Зеленского в хамстве и пообещал ответ на поле боя

Оскорбление украинского президента Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы, назвали хамством. На сделанное накануне высказывание лидера Украины отреагировал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. (…) Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия Михаил Шеремет депутат Госдумы

Шеремет считает, что Зеленский сделал подобное заявление не от большого ума. По его мнению, эти слова были сказаны из-за отсутствия моральных рамок и панического настроения.

Парламентарий указал, что российской стороне не следует ввязываться в словесную перепалку с властями Киева.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В Кремле на оскорбления Зеленского ответили, что в России «более конструктивная повестка дня»

Зеленский нелестно высказался о России 2 декабря в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил он, подкрепив свое высказывание словами о том, что Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.

Комментируя ситуацию, в Кремле сообщили, что не слышали заявлений главы Украины, отметив, что в России сейчас «более конструктивная повестка дня».

Зеленский заявил о желании видеть Россию на втором «саммите мира»

Несмотря на свои заявления, украинский президент пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира». Он указал, что этого хотят партнеры Киева. «Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — сказал Зеленский.

При этом в основу мероприятия, по его словам, ляжет обсуждение так называемой «формулы мира». Итоговый детальный документ, который на данный момент готовится, представят всем участникам встречи.

В США между тем считают, что для Украины наступает «переломный момент» в конфликте из-за успехов Российской армии, которая «уверенно продвигается на востоке» и предвыборных заявлений избранного американского президента Дональда Трампа, обещавшего остановить боевые действия. Агентство Bloomberg указало на недавние заявления Зеленского о том, что в Киеве допускают остановку «горячей фазы» в случае, если подконтрольные Украине территории возьмут «под зонтик» НАТО.

На Украине отмечали, что это было первым заявлением Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершить конфликт без возвращения утраченных территорий.