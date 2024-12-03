Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 3 декабря 2024Россия

«Мы ответим на поле боя». В Госдуме резко высказались о Зеленском, оскорбившем Россию

Депутат Шеремет обвинил Зеленского в хамстве и пообещал ответ на поле боя
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Оскорбление украинского президента Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы, назвали хамством. На сделанное накануне высказывание лидера Украины отреагировал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. (…) Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия

Михаил Шереметдепутат Госдумы

Шеремет считает, что Зеленский сделал подобное заявление не от большого ума. По его мнению, эти слова были сказаны из-за отсутствия моральных рамок и панического настроения.

Парламентарий указал, что российской стороне не следует ввязываться в словесную перепалку с властями Киева.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В Кремле на оскорбления Зеленского ответили, что в России «более конструктивная повестка дня»

Зеленский нелестно высказался о России 2 декабря в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил он, подкрепив свое высказывание словами о том, что Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.

Комментируя ситуацию, в Кремле сообщили, что не слышали заявлений главы Украины, отметив, что в России сейчас «более конструктивная повестка дня».

Зеленский заявил о желании видеть Россию на втором «саммите мира»

Несмотря на свои заявления, украинский президент пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира». Он указал, что этого хотят партнеры Киева. «Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим», — сказал Зеленский.

Материалы по теме:
«Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины
«Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины
2 декабря 2024
«Украина от всего отказалась». Помощник Путина раскрыл подробности сорвавшихся переговоров с Киевом
«Украина от всего отказалась». Помощник Путина раскрыл подробности сорвавшихся переговоров с Киевом
2 декабря 2024
Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?
Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?
Сегодня

При этом в основу мероприятия, по его словам, ляжет обсуждение так называемой «формулы мира». Итоговый детальный документ, который на данный момент готовится, представят всем участникам встречи.

В США между тем считают, что для Украины наступает «переломный момент» в конфликте из-за успехов Российской армии, которая «уверенно продвигается на востоке» и предвыборных заявлений избранного американского президента Дональда Трампа, обещавшего остановить боевые действия. Агентство Bloomberg указало на недавние заявления Зеленского о том, что в Киеве допускают остановку «горячей фазы» в случае, если подконтрольные Украине территории возьмут «под зонтик» НАТО.

На Украине отмечали, что это было первым заявлением Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершить конфликт без возвращения утраченных территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы ответим на поле боя». В Госдуме резко высказались о Зеленском, оскорбившем Россию

      Российский суд оштрафовал на две тысячи рублей обозвавшую строителей «русней»

      Внук знаменитого коллекционера сравнил Москву и Париж

      На Западе начали дискуссию о развертывании контингента ЕС для прекращения огня на Украине

      Названа проблема плана Трампа по Украине

      В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина с Медведевым

      В Кремле прокомментировали вопрос о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

      Отправленный учиться в школу-интернат мальчик подал в суд на родителей

      В России оценили риск массового закрытия торговых центров

      Двое мужчин провалились под лед на пруду в Москве, попытались спастись и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше