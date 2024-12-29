В зоне СВО погиб бывший футболист сборной России. Ранее его задержали с мефедроном и приговорили к 9,5 года колонии

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в возрасте 43 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 29 декабря.

О гибели экс-футболиста в зоне специальной военной операции (СВО) сообщил юрист Антон Смирнов.

Бугаев погиб в зоне СВО 29 декабря

Смерть бывшего защитника подтвердил Sport24 его отец Иван Бугаев. «Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня», — заявил он.

Позднее Смирнов рассказал о проблеме с транспортировкой тела Бугаева.

Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить Антон Смирнов

ФУТБОЛ. 04 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА. МОСКВА. С-Н "ЛОКОМОТИВ". ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА ЧЕМПИОНА РОССИИ 2004 МОСКОВСКОГО "ЛОКОМОТИВА". АЛЕКСЕЙ БУГАЕВ. Р2ОТ05012005 . Фото: Александр Федоров / ТАСС

Бугаев получил тюремный срок за покушение на сбыт наркотиков

В ночь на 29 октября 2023 года Бугаева остановили полицейские в Краснодаре. В результате осмотра личных вещей у него обнаружили пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это 500 граммов мефедрона.

В сентябре 2024-го Прикубанский районный суд Краснодара признал Бугаева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В своих показаниях в суде спортсмен рассказал, что не планировал распространять наркотики. По его словам, он хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. После экс-футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил Бугаева к 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

Российские спортивные деятели выразили соболезнования в связи с гибелью Бугаева

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что сожалеет о случившемся. «Жаль, что все так сложилось у него в жизни — в итоге задержание, и все закончилось печально. Жаль, что бывшие футболисты попадают в такие истории», — поделился он.

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал судьбу Бугаева трагической. «Но скажу о нем только хорошее. Это был классный парень, а также хороший и умный футболист. Светлая память!» — заявил он в беседе с «Чемпионатом».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила в разговоре с «Матч ТВ», что Бугаев хотел искупить кровью тюремный срок.

Это был его выбор. Когда человек гибнет за родину, это всегда жалко Светлана Журова

Бугаев завершил карьеру в 2010 году

ФУТБОЛ. 16 ИЮНЯ 2004 ГОДА. ПОРТУГАЛИЯ. ЛИССАБОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. СТАДИОН "ДА ЛУШ". ГРУППА А. РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:2 . АЛЕКСЕЙ БУГАЕВ. . Фото: Александр Федоров / ТАСС

Бугаев — воспитанник «Торпедо». За время карьеры защитник также играл за подмосковные «Химки», томскую «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.