Российский шахматист объяснил проспанный чемпионат мира

Шахматист Дубов о том, что проспал матч ЧМ: что случилось, то случилось

Российский шахматист Даниил Дубов в интервью YouTube-каналу Take Take Take объяснил, что пропустил матч чемпионата мира (ЧМ) по блицу с американцем Хансом Ниманном из-за того, что проспал его.

Гроссмейстер заявил, что пошел в отель, потом вернулся и сообщил, что проспал. «Что случилось, то случилось. Если ты не идиот, то поймешь, что на самом деле произошло», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторы присудили россиянину техническое поражение, из-за чего он остался без четвертьфинала турнира.

В октябре 2022 года Chess.com объявил, что Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Американец прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые. После этого некоторые спортсмены начали отказываться от матчей с американцем.