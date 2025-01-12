Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 12 января 2025Путешествия

Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск самолетов
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос находится в нормативном состоянии», — пояснил специалист. Аэропорт приступает к обслуживанию рейсов, заявил Кореняко.

За время, что Пулково был закрыт, на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 следовавших в Петербург самолетов.

12 января Пулково дважды приостанавливал полеты из-за сложных метеоусловий. Первый раз воздушную гавань закрывали утром. В 13:20 аэропорт возобновил работу, обслужил более 10 самолетов на прилет и вылет, а в 16:30 снова приостановил прием рейсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

      В зоопарк в Белгородской области вернули сбежавшую зебру

      Жена бразильского футболиста рассказала о злых людях в российских супермаркетах

      В России высказались об отмене визита спецпредставителя Трампа в Киев

      Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил полеты

      Россиянин описал законы в одном штате США фразой «волосы дыбом встают»

      Палестинец потерял 17 членов семьи при обстреле Газы

      Советник Трампа заявил о подготовке к переговорам с Путиным

      Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

      Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Ленинградской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше