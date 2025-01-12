Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос находится в нормативном состоянии», — пояснил специалист. Аэропорт приступает к обслуживанию рейсов, заявил Кореняко.

За время, что Пулково был закрыт, на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 следовавших в Петербург самолетов.

12 января Пулково дважды приостанавливал полеты из-за сложных метеоусловий. Первый раз воздушную гавань закрывали утром. В 13:20 аэропорт возобновил работу, обслужил более 10 самолетов на прилет и вылет, а в 16:30 снова приостановил прием рейсов.