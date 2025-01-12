Солдат ВСУ изнасиловал сотрудника полиции за незаконную мобилизацию

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал сотрудника полиции, который участвовал в его мобилизации. На сюжет на украинском телеканале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

Уроженец Одессы был насильно мобилизован, но потом дезертировал и захотел отомстить за незаконную «бусификацию» (принудительную мобилизацию с заталкиванием мужчин в автобус с улицы — прим. «Ленты.ру»). Мужчина встретился с полицейским, втерся в доверие и предложил ему выпить. Во время застолья он подсыпал в напиток снотворное, а затем надругался над правоохранителем и скрылся.

Полицейский отказался писать заявление, однако военная полиция начала расследование.

Украинский военком раскрыл причину работы в ТЦК

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в интервью британской газете Telegraph рассказал, что лучше отлавливать граждан на улице, чем самому бегать от военкомов. Он также рассказал, что на Украине военкомы регулярно дежурят на крупных транспортных узлах, у входов на рынки, на пляжах, в кафе и на территориях у заводов. Сотрудник ТЦК добавил, что из-за нехватки сотрудников на украинских предприятиях проверке документов подвергаются почти все мужчины.

У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него сотрудник ТЦК

Также он сравнил мобилизованных с «загнанными крысами». По его словам, некоторые мужчины продолжают драться и внутри машины ТЦК и угрожают отомстить семьям сотрудников, а у некоторых приходится конфисковывать мобильные телефоны.

В свою очередь, представитель подполья «Дозор» раскрыл, что в отношении сотрудников ТЦК все чаще проявляются акты сопротивления, жители стали активнее отстаивать безопасность людей, которых схватили на улице. «Единственный оберег [военкомов] — это сопровождение сотрудниками полиции, минимальный состав групп — четыре человека, а также право на применение оружия», — указал он.

Украинцы стали считать свое государство врагом

В начале января Служба внешней разведки России пришла к выводу, что на Украине в ближайшее время начнут отправлять на фронт 18-летних юношей. В разведке отметили, что Вашингтон видит недостаточность лишь одного материального обеспечения ВСУ за счет западных поставок оружия, и поэтому США потребовали от властей в Киеве срочно снизить минимальный возраст мобилизации.

При этом политика насильственной мобилизации уже вынудила украинцев считать собственное государство врагом, указал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Он отметил, что граждане все чаще начали сторониться людей в военной форме. В то же время моральный дух личного состава украинской армии падает, подготовка военных кадров становится хуже, все это может привести к тактическому кризису по всей линии боевого соприкосновения.