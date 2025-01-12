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06:34, 12 января 2025Бывший СССР

Дезертировавший из ВСУ одессит изнасиловал полицейского за мобилизацию. Украинцы начали чаще сопротивляться военкомам

Солдат ВСУ изнасиловал сотрудника полиции за незаконную мобилизацию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал сотрудника полиции, который участвовал в его мобилизации. На сюжет на украинском телеканале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

Уроженец Одессы был насильно мобилизован, но потом дезертировал и захотел отомстить за незаконную «бусификацию» (принудительную мобилизацию с заталкиванием мужчин в автобус с улицы — прим. «Ленты.ру»). Мужчина встретился с полицейским, втерся в доверие и предложил ему выпить. Во время застолья он подсыпал в напиток снотворное, а затем надругался над правоохранителем и скрылся.

Полицейский отказался писать заявление, однако военная полиция начала расследование.

Украинский военком раскрыл причину работы в ТЦК

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в интервью британской газете Telegraph рассказал, что лучше отлавливать граждан на улице, чем самому бегать от военкомов. Он также рассказал, что на Украине военкомы регулярно дежурят на крупных транспортных узлах, у входов на рынки, на пляжах, в кафе и на территориях у заводов. Сотрудник ТЦК добавил, что из-за нехватки сотрудников на украинских предприятиях проверке документов подвергаются почти все мужчины.

У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него

сотрудник ТЦК

Также он сравнил мобилизованных с «загнанными крысами». По его словам, некоторые мужчины продолжают драться и внутри машины ТЦК и угрожают отомстить семьям сотрудников, а у некоторых приходится конфисковывать мобильные телефоны.

В свою очередь, представитель подполья «Дозор» раскрыл, что в отношении сотрудников ТЦК все чаще проявляются акты сопротивления, жители стали активнее отстаивать безопасность людей, которых схватили на улице. «Единственный оберег [военкомов] — это сопровождение сотрудниками полиции, минимальный состав групп — четыре человека, а также право на применение оружия», — указал он.

Украинцы стали считать свое государство врагом

В начале января Служба внешней разведки России пришла к выводу, что на Украине в ближайшее время начнут отправлять на фронт 18-летних юношей. В разведке отметили, что Вашингтон видит недостаточность лишь одного материального обеспечения ВСУ за счет западных поставок оружия, и поэтому США потребовали от властей в Киеве срочно снизить минимальный возраст мобилизации.

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При этом политика насильственной мобилизации уже вынудила украинцев считать собственное государство врагом, указал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Он отметил, что граждане все чаще начали сторониться людей в военной форме. В то же время моральный дух личного состава украинской армии падает, подготовка военных кадров становится хуже, все это может привести к тактическому кризису по всей линии боевого соприкосновения.

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